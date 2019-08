Choveu acima da média para agosto em três municípios do Acre

Vestido com a Camisa do Comando de Operações Especiais – COE da Polícia Militar do Acre, nesta sexta-feira, o governador Gladson Cameli (Progressistas) foi homenageado pelos Bombeiros e participou da inauguração do stand de tiro do 6° Batalhão da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul.

Ele anunciou o envio de viaturas para o Juruá e reiterou o anúncio de envio de um helicóptero que será usado pela segurança em Cruzeiro do Sul.

Para ele áreas como da saúde e segurança, devem ser desburocratizadas, descentralizadas e regionalizadas. No stand de tiro pediu que os disparos fossem dados “na burocracia e no pessimismo”.

O secretário de segurança, Paulo Cézar, acentuou que em todo o Estado, “as forças de segurança estão se sentindo valorizadas por essa gestão”.

O comandante do 6° Batalhão, Major Evandro Bezerra agradeceu pelo apoio do governo e empresários, o que possibilitou a inauguração do stand de tiro, “que também servirá á outras forças da segurança pública do Acre”.

Rocha quer apoio do Mistério Público e da justiça acreana para conter a violência.

O vice-governador Major Rocha, vai liderar uma reunião de todas as forças de segurança com o Ministério Público e o poder judiciário, aqui em Cruzeiro do Sul. O objetivo segundo ele, é “alinhar as ações de modo que não haja prejuízo para as operações dos policiais que fazem prisões e muitas vezes vêm o trabalho desfeito”, concluiu Rocha.