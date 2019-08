Bolsonaro deve liberar mais de R$ 200 milhões para o Acre que estão emperrados em Brasília

O Acre deverá receber em breve mais de R$ 200 milhões do governo federal de Jair Bolsonaro. Serão liberados todos os recursos de convênios, projetos e empenhos que estejam emperrados em Brasília.

A informação é do governador Gladson Cameli, que no dia 3 de setembro, terça-feira, terá reunião em Manaus, com os ministros da Economia, Paulo Guedes e chefe da Casa Civil, Ônix Lorenzoni.

“O presidente Bolsonaro quer que os governadores resolvam as questões pendentes nos Estados e vai dar os meios para isso.Estamos fazendo o levantamento, mas deveremos receber mais de R$ 200 milhões”, destaca.