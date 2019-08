Prazo para pagamento de licenciamento de veículos com placa final 8 termina nesta sexta

Encerra nesta sexta-feira, 30, o prazo para quitar licenciamento anual dos proprietários de veiculos com placas final 8. Os proprietários podem imprimir o boleto de pagamento pelo site: https://www.detran.ac.gov.br/

Já os veículos em que o caractere final da placa seja 0 (zero), também têm até a mesma data para começar a pagar parcelado em três vezes ou em cota única com 10% de desconto.

Vale destacar que os documentos destes veículos só vencem no dia 31 de outubro, se o proprietário desejar, pode quitar o valor total somente no prazo final, porém sem descontos ou parcelamento.

O documento de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV), de porte obrigatório e na forma original, só é emitido posteriormente à quitação do licenciamento anual e demais débitos, incluindo multas já vencidas. Após o pagamento das taxas, o dono do automóvel já pode solicitar a emissão do CRLV.

Para quem deseja pagar, o boleto de pagamento dos débitos do veículo fica disponível para impressão por meio do site do Detran ou no atendimento de serviços de veículo do órgão, localizado na Avenida Nações Unidas Nº 2710, no bairro 7º Bec ou na OCA.