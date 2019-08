Passageiro de mototaxi é preso com três quilos de droga, em Sena Madureira

A Fundação Garibaldi Brasil realiza nesta quinta-feira (29) às 9h, no Teatro Maués Melo a penúltima audição do projeto Mestre Tradicionais, desta vez apresentando Seu Bima, considerado um dos músicos de mais longa carreira no Acre.

“Acompanhando o mestre em sanfona harmônica José Pedro, Abismar Gurgel Valente, o Bima, começou a tocar aos 10 anos de idade. Nesta época, as canções possuíam elementos únicos dentro da linguagem musical, chamada por ele e por seus contemporâneos de ´Baques´, que envolve os ritmos nativos indígenas misturados com nordestinos e de outros estados da região norte do Brasil”, informa a FGB.