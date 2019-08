Jéssica Sales libera R$ 1,6 milhão para infraestrutura rural e produção agrícola no Juruá

A liberação de R$ 1,6 milhão de reais para as prefeituras de Cruzeiro do Sul e Rodrigues Alves é resultado do esforço da deputada Jéssica Sales (MDB) junto aos órgãos federais e se destina ao fortalecimento da produção agrícola na região do Juruá.

A Prefeitura de Cruzeiro do Sul recebeu o montante de R$ 1,3 milhão do Ministério do Desenvolvimento Regional. Desse valor, R$ 1,2 milhão corresponde à quantia remanescente da primeira parcela do convênio firmado em 2016 proveniente de recurso extra garantido pela parlamentar para a pavimentação dos ramais Mariana e Buritirana. Até o momento, foram liberados R$ 2,4 milhões do total de R$ 6 milhões conveniados.

A representa um grande benefício para as comunidades e para o município por ser uma área populosa e muito produtiva. Em toda a extensão que está sendo pavimentada, estão instaladas famílias que sobrevivem da agricultura e são os responsáveis pela grande parte do abastecimento de Cruzeiro do Sul com a produção agrícola. “É o grande sonho se tornando realidade e que fará a grande diferença na vida das famílias que residem naqueles ramais e que dependem das condições de trafegabilidade para escoarem a produção”, disse a parlamentar.

Além do repasse dos ramais, Cruzeiro do Sul recebeu através do Programa Calha Norte, o montante de R$ 136 mil para a compra de uma caminhonete pick-up que atenderá a Secretaria Municipal de Agricultura e Infraestrutura, para serviços na área urbana e deslocamentos de técnicos em visita à áreas rurais para suporte aos produtores. Esse recurso é de emenda da parlamentar, indicada ao orçamento 2018.

Já o município de Rodrigues Alves recebeu a primeira parcela de R$ 300 mil para o início da construção do Mercado Municipal. O custo total da obra é de R$ 1,5 milhão e foi garantido por meio de emenda de autoria da deputada Jéssica Sales em 2017, através do Calha Norte.

O empreendimento deverá oferecer condições de comercialização aos pequenos e médios agricultores locais que necessitam de um espaço para exposição e comercialização de seus produtos.

De acordo com a parlamentar, a principal atividade econômica e fonte de renda do município de Rodrigues Alves é a agricultura familiar, portanto, o espaço é fundamental para os produtores.

“No interior do Acre, a agricultura familiar é muito forte e oferecer as condições de escoamento e comercialização dos produtos agrícolas chega a ser tão importante quanto a própria produção” – disse Jéssica.