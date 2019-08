Gladson debate questão amazônica com Onix e governadores do Amazonas e Rondônia

O governador Gladson Cameli deverá participar do encontro com o Chefe da Casa Civil da Presidência, Onyx Lorenzoni, previsto para ocorrer em Manaus no próximo dia 3 de setembro. Outros integrantes do Governo Federal estarão presentes, segundo o Governo do Amazonas.

A agenda oficial é com o governador do Amazonas, Wilson Lima, e servirá para detalhar as propostas discutidas, na terça-feira passada, dia 27 de agosto, pelos governadores da Amazônia com o presidente Jair Bolsonaro. Na reunião em Manaus, está prevista, ainda, a participação do governador de Rondônia, Marcos Rocha.

O local e horário da reunião ainda estão sendo definidos pelas equipes dos governos federal e estaduais, mas a pauta inclui a discussão do apoio do Governo Federal no controle e combate às queimadas na Amazônia e demais propostas apresentadas pelos governadores do Amazonas, Acre e Rondônia durante a reunião com Bolsonaro.