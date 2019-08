Gladson Cameli condecora ministro do STJ Luiz Campbell com a Ordem da Estrela do Acre

O governador Gladson Cameli concedeu na manhã desta quinta-feira, 29, a Comenda da Ordem da Estrela do Acre, no grau Grande Oficial, ao ministro do Superior Tribunal de Justiça(STJ), Luiz Mauro Campbell, durante cerimônia realizada no Palácio Rio Branco. A honraria é a maior condecoração oferecida pelo Estado.

Nascido em Manaus (AM), Campbell tem longa e consolidada carreira na área jurídica. Em 1987 tornou-se promotor de Justiça no Ministério Público do Estado do Amazonas, onde ocupou o cargo de secretário-geral e foi procurador-geral da instituição por três mandatos. Ainda na administração pública amazonense, exerceu as funções de secretário de Estado de Justiça, Segurança Pública e controlador-geral. Em 2008, ocupou o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Durante sua fala, Luiz Mauro Campbell lembrou a trajetória do povo acreano que precisou pegar em armas para anexar o Acre ao território brasileiro. Sendo o único representante da região Norte no STJ, o ministro enfatizou que a honraria contribuiu para aumentar ainda mais sua responsabilidade em uma das mais altas cortes do país.

“Para mim, é uma honra extraordinária porque eu também me sinto acreano porque temos as mesmas raízes aqui no Norte do país. A história de vida do povo acreano é inconfundível e incomparável com qualquer outro estado da federação. Ninguém demonstrou tanto caráter e a brasilidade como o povo do Acre e isto é motivo de muito de orgulho para toda a nação brasileira”, pontuou.

Campbell disse ainda que ostentar a Estrela Altaneira dos acreanos no peito é, sem dúvida alguma, uma grande responsabilidade. “Essa responsabilidade torna-se muito maior para mim porque ainda que como o único representante do Norte do país no STJ, sem dúvida alguma, agregando mais carinho e respeito ao povo acreano para honrar este título que me concedem”, completou Campbell.