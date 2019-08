Expojuruá 2019: Lotados, hotéis de Cruzeiro recusam reservas

A expectativa dos organizadores da Expojuruà é que a movimentação financeira do evento ultrapasse R$ 5 milhões.

Mas antes da Feira começar, de acordo com a Associação Comercial, é possível aferir incremento nos negócios, principalmente no ramo da hoteleira, alimentação e entretenimento. “Esse é o maior movimento desde o começo do ano no comércio local ” , relata Luis Cunha, presidente da Associação Comercial do Juruá.

Já não existem mais apartamentos disponíveis na rede hoteleira de Cruzeiro do Sul. O shopping local e os restaurantes tiveram o movimento triplicado.

O empresário Anderson Souza, que tem dois hotéis no centro, diz que ambos estão lotados. “Para este final de semana não há vagas”.

João Valderli, também não tem mais como aceitar hóspedes e conta que “muitas reservas foram feitas com antecedência”.

Marcos Pereira, outro empresário da hotelaria, que iniciou o negócio com 13 apartamentos e já conta com 23, vai seguir com a expansão. ” Em eventos assim temos a certeza de estar no caminho certo da expansão e pretendo chegar aos 40 quartos para acompanhar o crescimento da cidade’.

No shopping, segundo o empresário Assen Cameli, “os donos de restaurantes e bares e outros setores de entretenimento, estão comemorando o movimento antes mesmo do início da Feira”.