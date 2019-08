Enem PPL: inscrições serão a partir de 16 de setembro

As provas já têm datas para serem aplicadas: 10 e 11 de dezembro

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens sob Medida Socioeducativa (Enem PPL) 2019 acontecem entre os dias 16 e 27 de setembro. Os responsáveis pedagógicos das unidades prisionais eleitos devem fazer a adesão e no ato da inscrição, que é realizada exclusivamente pela internet. O responsável deve ter o número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) de cada participante. A participação no exame é voluntária e gratuita.

As provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de dezembro. E o edital com recursos acessíveis para o participante do exame foi divulgado pelo Inep na última quarta-feira (28). A partir deste ano, os participantes têm mais recursos de atendimento especializado, como prova em braile, prova com letras ampliadas e superampliada, tempo adicional e/ou mobiliário acessível. Além do público com baixa visão, que já era atendido pelo Enem PPL, o exame atenderá também pessoas com cegueira, visão monocular, dislexia, déficit de atenção, surdocegueira, autismo, deficiência física, discalculia, deficiência auditiva, surdez e deficiência intelectual.

Como é a prova do Enem PPL?

As provas do Enem PPL são constituídas de uma redação em língua portuguesa e de quatro provas objetivas. Cada prova objetiva terá 45 questões de múltipla escolha. Confira abaixo quais áreas do conhecimento serão abordadas em cada dia:

Primeiro dia Enem PPL 2019 (10/dez)

-Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

-Ciências Humanas e suas Tecnologias

-Redação

Segundo dia Enem PPL 2019 (11/dez)

-Ciências da Natureza e suas Tecnologias

-Matemática e suas Tecnologias

Agência Educa Mais Brasil