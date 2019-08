Duas pessoas são apontadas por participação na explosão de caixa eletrônico em Brasileia

Criminosos fortemente armados arrombaram a agência do Banco do Brasil em Brasiléia, na madrugada desta quinta-feira, 29. Fotos que circulam na internet mostram que pelo menos um caixa eletrônico da agência foi explodido.

Uma viatura da Polícia Militar chegou à agência no momento da ação. Um áudio gravado por um dos policiais informa que houve troca de tiros com os bandidos. A viatura da PM foi alvejada e um dos policiais foi ferido na altura do ombro esquerdo.

“Madrugada tensa, galera. Eu tô no quartel, o negócio foi feio, um colega meu foi baleado, mas graças a Deus sem perigo. Levou um tiro na altura do ombro na troca de tiros com os vagabundos que arrocharam… arrombaram aqui a agência do banco”, diz o áudio do policial não identificado.

A Polícia Militar confirmou a ação criminosa e informou que policiais já estão na captura dos bandidos, que estariam armados com uma metralhadora e uma arma longa calibre 12. Ainda não foi oficialmente informado, mas tudo indica que os ladrões não conseguiram chegar ao dinheiro, uma vez que a ação da polícia foi rápida.

Segundo as informações apuradas até o momento, o policial ferido não corre risco de morte, mas será transferido para Rio Branco em razão de uma fratura ter sido constatada. Um suspeito foi detido e se encontra na delegacia do município à disposição dos investigadores. As polícias Militar e Federal estão fazendo buscas em toda a região.

A ação ocorreu mesmo com o aumento da fiscalização realizada desde a última terça-feira, 27, pela Policia Civil e pelo Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN) na cidade vizinha de Epitaciolândia, a chamada Operação Fronteira.

No último dia 23 de agosto, a Câmara Municipal de Brasiléia realizou audiência pública para tratar do avanço da criminalidade na fronteira. Roubos, assaltos, furtos e homicídios têm se tornado corriqueiros na região nos últimos meses.