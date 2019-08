Dinheiro de multas da Justiça reformou posto policial e instalou câmeras em presídio do Acre

O Tribunal de Justiça do Acre inicia em 2 de setembro a nova fase do cadastro de interessados no dinheiro recolhido através de multas aplicadas pelo Poder Judiciário no Estado. O cadastro será feito para Manoel Urbano para fomentar ações nas áreas de segurança pública, educação e saúde.

Em 2018, dos cinco projetos aprovados, três foi com ações para aquele município, os outros dois contemplaram iniciativas outras cidades. Um foi a reforma de posto policial de Santa Rosa do Purus, o outro atendeu a Unidade Penitenciária Evaristo de Morais, localizada em Sena Madureira. Com o recurso de R$ 14.920,00 foi implantado sistema de monitoramento por câmeras e equipamentos de segurança.

Em Manoel Urbano o investimento foi revertido em material de apoio para o projeto Bombeiro Mirim, que pela primeira vez teve condições de incluir crianças e adolescentes da cidade. A manutenção do Conselho Tutelar de Manoel Urbano e a compra de dois sensores de fumaça, que equiparam a Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária no Acre (Fundape) também foram realizadas a partir de recursos do fundo.