Aleac realiza sessão solene em homenagem aos 45 anos do Rotary

A Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realizou na manhã desta quinta-feira (29) uma Sessão Solene em homenagem aos 45 anos do Rotary Club de Rio Branco Penápolis. A instituição surgiu no dia 24 de agosto de 1974 nos salões da Associação Desportiva Vasco da Gama, tendo como seu primeiro Presidente o Rotariano Adonay Barbosa dos Santos.

O Rotary é uma organização de profissionais e líderes comunitários cujos sócios são conhecidos como rotarianos. Eles prestam serviços humanitários e ajudam a promover a boa vontade e a paz mundial. A entidade desenvolve projetos comunitários de prestação de serviços com o intuito de aliviar as carências mais graves.

Em pronunciamento, o presidente em exercício do Parlamento Acreano, deputado Jenilson Leite (PSB) enalteceu o trabalho realizado pelo Rotary Club de Rio Branco. O parlamentar destacou que a entidade desenvolve uma missão extraordinária e que merece ser reconhecida.

“Estamos muito felizes em recebê-los nesta casa. Esta é realmente uma homenagem justa. O Rotary luta para garantir direitos para todos e esse trabalho social merece ser reconhecido por esta casa. Sejam bem-vindos à casa do povo, contem com o nosso apoio sempre”, disse.

O deputado José Bestene, autor do requerimento que solicitou a sessão, frisou que o Rotary vem fazendo parte da história de Rio Branco contribuindo para o bem-estar dos cidadãos acreanos e, desenvolvendo diversas ações nos bairros e comunidades.

“O Rotary conta com os serviços de pessoas que são especializadas em diversas áreas, e são esses profissionais que realizam esse trabalho social incrível que é voltado, principalmente, para o povo mais carente. Além disso, a entidade promove, anualmente, o Baile do Havaí e também assumiu o estacionamento da Expoacre em conjunto com os outros clubes, para que, em posse dos valores adquiridos, sejam custeadas ações sociais importantes que são realizadas todos os anos. Um trabalho grandioso que merece ser destacado”, disse.

O presidente do Rotary Club Penápolis, Francisco Carlos Barbosa, expressou sua gratidão pela homenagem concedida à Instituição. Ele também destacou as atividades que são realizadas pelo grupo, como o Banco de Cadeira de Rodas, Sorriso Rotatório, realização de exames e atendimentos médicos, dentre outros.

“Quero externar minha alegria e imensa gratidão a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. A essa Casa Legislativa, que é a expressão política do povo do Acre, ao deputado José Bestene e ao presidente Nicolau Júnior por esse ato solene que não ficará guardado apenas em vídeos e documentos, mas também na memória e no coração de cada rotariano”, agradeceu.

A governadora do Distrito 4720, ano rotário 2016/2017, Lucy Queiroz, destacou o trabalho exercido pela instituição em todo o planeta. Disse ainda, que o Rotary não é apenas uma entidade filantrópica como muitos consideram, mas uma instituição que trabalha em projetos diversos com o intuito de melhorar os serviços humanitários no mundo.

“O Rotary é uma organização internacional, com 538 distritos, 1 milhão e 200 mil rotarianos. São pessoas que dedicam parte do seu tempo para a realização de um trabalho voluntário. São projetos que visam melhorar o serviço humanitário no mundo inteiro. Para ser um rotariano não precisa de muita coisa, basta querer fazer o bem ao próximo”, salientou.

Já o empresário George Pinheiro, governador do Distrito 4720 (2001-2002), salientou que o Rotary é a maior organização sem fins lucrativos do mundo. “Sinto muito orgulho de ter sucedido o primeiro presidente rotariano, Adonay Barbosa dos Santos, como presidente do clube e depois como governador do Distrito. É importante ressaltar também que o Rotary é a organização civil mais importante no mundo. No Brasil, a instituição está presente desde 1922, no Acre desde 1945”, destacou.

A presidente da Casa da Amizade (2019-2020), Rocileide Leal, falou sobre os 45 anos do Rotary Club Penápolis e agradeceu a homenagem. “Quero parabenizar o Rotary Penápolis pelos seus 45 anos. A alegria de cada presidente que assume é contagiante. A cada ano temos um lema, com frases inspiradoras que são gerenciadas para que os rotarianos deem seu melhor. A Casa da Amizade trabalha em parceria com o Rotary.

Ao final da solenidade, o deputado José Bestene foi homenageado pela instituição com o Certificado de Amigo do Rotary de Rio Branco Penápolis. O certificado também foi entregue à deputada Maria Antônia, na ocasião representando o presidente do Poder Legislativo, deputado Nicolau Júnior (PP).

O Rotary de Rio Branco Penápolis também foi homenageado pela Aleac com a entrega do certificado de honra ao mérito pelos relevantes serviços prestados ao Estado.

O que os deputados disseram:

Wagner Felipe (PR)

“Parabenizo o Rotary pelo lindo trabalho que realiza. Quero dizer que se tem uma lei universal que realmente funciona é a lei da semeadura, tudo que o homem planta ele colhe, isso é fato. Essa boa semente de fazer o bem para a humanidade, sem dúvidas, resulta numa grande colheita”.

Maria Antônia (PROS)

“Para nós é uma honra poder homenageá-los no dia de hoje. Tenho grande admiração por todos que compõem essa importante instituição. O trabalho social que vocês realizam é incrível. Essa homenagem de hoje é mais do que justa. O meu desejo é que o Rotary seja eterno”.

Antônio Pedro (DEM)

“Essa é uma forma de reconhecer o trabalho dessas pessoas que doam seu tempo com a finalidade de fazer o bem a quem precisa. Que Deus os abençoe e guie todos os dias”.

Antônia Sales (MDB)

“Parabenizo todos os rotarianos pelo dia de hoje. Fiz uma pesquisa sobre o trabalho de vocês e quanto mais eu lia, mais me identificava com as ações desenvolvidas por vocês. As pessoas que estão no Rotary são do bem, lutam por melhorias para quem mais precisa, da mesma forma que um político deve sempre fazer”.