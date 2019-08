Acre recebe quase 9 mil doses extras da vacina contra sarampo para vacinar crianças

A reunião ocorrida esta semana entre representantes do Governo do Estado e do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) pretende – além de debater sobre a situação do Acre com relação ao clima, alcançar a retomada de uma parceria que já existiu, mas foi extinta em 2017. Agora, o governo inicia as tratativas para atuar junto ao Sipam na previsão de mudanças climáticas extremas e passageiras.

Para isso, pode haver a contratação de mais um radar meteorológico, desta vez, a ser instalado na capital, Rio Branco. Já existe um no município de Cruzeiro do Sul. A comissão do Sipam no Acre explicou ainda que a sensação de que a estiagem que ocorre em 2019 é mais severa se dá devido à passagem do fenômeno El Niño, que alteram a distribuição da temperatura no clima.

“Efeitos do fenômeno El Niño trazem uma possibilidade de termos menos chuvas na nossa região., por isso sentimos esta estação mais seca do o esperado. Ou seja, um reflexo de onde estamos”, afirma Marcelo José Gama, meteorologista do Sipam.

De acordo com entrevista do secretário de Meio Ambiente Israel Milani, concedida a TV Acre, a parceria com o Sipam ajuda no estabelecimento de estratégias antecipadas com relação à mudança de clima.

O Sipam tem base instalada em Porto Velho (RO), que abrange os estados Mato Grosso e Acre. Os radares meteorológicos estudam sobre a climatologia da região e monitoram eventos meteorológicos, fazendo previsões antecipadas, facilitando o planejamento de ações por parte do governo.