Vacina contra sarampo está disponível para crianças de até 1 ano em Rio Branco

Doze pessoas – entre ex-governadores e viúvas de chefes do Executivo, foram beneficiados com o pagamento de pensão a ex-governadores no Acre. Contudo, o benefício está prestes a ser extinto no atual governo. Segundo a porta-voz do governo, Mirla Miranda, a decisão final após manifestação dos interessados em continuar recebendo a pensão, será divulgada até o dia 4 de setembro de 2019.

Segundo Miranda, “foi instaurado processo administrativo individual para assegurar o devido processo legal e a ampla defesa. Foi dado prazo para manifestação aos interessados”.

O Acreprevidência já garantiu que vai suspender o pagamento do benefício já no próximo mês. O Superior Tribunal Federal já suspendeu o pagamento de pensão semelhante em Alagoas, Ceará, Mato Grosso e Pará. No Acre, a suspensão das pensões pode enxugar a folha do estado.

Ex-governadores beneficiados com a pensão: Arnóbio Marques, Flaviano Melo, Iolanda Lima, Jorge Viana, Nabor Júnior e Tião Viana, além das viúvas: Beatriz Cameli (Orleir Cameli), Leila Wanderley Dantas (Wanderley Dantas), Terezinha Kalume (Jorge Kalume), Mary Dalva Cerqueira (Edgard Cerqueira), Maria Lúcia Araújo (José Augusto Araújo) e Olivia Lino (Rui Lino).