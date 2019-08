Publicado a nomeação de 200 aprovados no concurso público efetivo da Educação

Foi publicada na edição especial do Diário Oficial do Estado (DOE), desta quarta-feira, 28, a nomeação de 200 professores aprovados no concurso público para o quadro efetivo de servidores da Educação, aberto no final de 2018.

Os convocados vão atuar nas escolas das zonas rurais e urbanas nos 22 municípios acreanos. Os profissionais são das áreas de Artes Visuais, Artes Cênicas, Música, Biologia, Ciências, Educação Física, Espanhol, Filosofia, Física, Geografia, História, Inglês, Matemática, Português e Química.

A expectativa é que a Secretaria de Educação realize a formação desses profissionais, logo após a assinatura do termo de posse.

A lista com os convocados pode ser conferida na página do Diário Oficial do Estado. CLIQUE AQUI