Professores demitidos do EJA pedem ajuda aos deputados estaduais na Aleac

Tem muita coisa boa acontecendo no Acre, uma delas é a decisão do governador Gladson Cameli (Progressistas) de, a partir do mês de agosto, não pagar mais as pensões dos ex-governadores. A informação é do vereador João Marcos Luz, do MDB. A decisão atinge em cheio três ex-governadores do partido do vereador: Nabor Junior, Flaviano Melo e Iolanda Ferreira.

Apesar das pensões para ex-governadores terem sido criadas durante a ditadura militar, o parlamentar do MDB acusa o PT de ter sustentado essa “pouca vergonha por mais de 20 anos”. Disse que o saudoso governador Orleir Cameli havia extinguido as pensões, mas o PT voltou com a subida de Jorge Viana ao poder em 1998.

Segundo ele, o PT fez muito mais do que pagar essas pensões imorais como, por exemplo, as facções criminosas, o desemprego, a falácia do meio ambiente. “Honrando um compromisso de campanha o governador livra o Acre de mais uma pouca vergonha dos petistas”.