Prefeitura diz que fiscalização é para orientar e que ajuda quem quer se regularizar

Uma equipe plantonista da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Acre prende na manhã desta terça-feira, 27, um homem de 37 anos, foragido da justiça do estado Mato Grosso, centro-oeste do país. A prisão ocorreu durante uma fiscalização de rotina ocorrida no quilômetro 124 da BR-364.

Os policiais abordaram o veículo que o suspeito conduzia e ao consultarem os documentos do condutor, os PRFs encontraram um mandado de prisão expedido no dia 22/04/2019, pelo Tribunal de Justiça do Mato Grosso, para o indivíduo por descumprimento de pagamento de pensão de alimentos.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil, na capital acreana, para os procedimentos legais e o veículo foi entregue a pedido do preso para uma familiar.

Informações da PRF