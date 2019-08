Ministério Público investiga contratação de servidores na prefeitura de Plácido de Castro

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) abriu nesta quarta-feira, 28, investigação parar apurar supostas contratações irregulares de servidores na prefeitura do município de Plácido de Castro.

À pedido do promotor de Justiça Rodrigo Fontoura de Carvalho, o órgão diz que tomou conhecimento da suposta irregularidade e que tal atitude anda “em descompasso com a Constituição da República”, diz o documento.

De acordo com o promotor, empregar pessoa em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. “(…) de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração”.

O prefeito Gedeon Barros, do PSDB, tem recebido muitas críticas de opositores, que o classificam como “um prefeito que só age com interesse eleitoreiros, por isso tem contratado pessoas sem concurso público na intenção de se fortalecer para a reeleição”.

Gedeon terá prazo de 15 dias para se explicar ao Ministério Público Estadual.