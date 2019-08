Mega-Sena pode pagar R$ 42 milhões hoje

A Universidade Federal do Acre (Ufac) e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), prorrogaram as inscrições do Sebrae Lab/Ufac até o dia 18 de Setembro de 2019.

Você leitor do ac24horas deve tá se perguntando, o que é o Sebrae Lab? A gente te explica. O Projeto Sebrae Lab tem o propósito de incentivar a criação e o desenvolvimento de empreendimentos no Estado do Acre.

Serão selecionados vinte projetos de inovação visando apoiar a criação e o desenvolvimento de empresas e startups para o Acre.

As inscrições são gratuitas. O candidato interessado deve preencher o formulário no google forms e encaminhar as propostas por meio de um link junto com um vídeo postado no Youtube contendo a apresentação do projeto em até 1 (um) minuto, para o site: http://bit.ly/sebraelabufac

Ficou interessado? Quer saber mais? Acesse: https://www.sebraelabacre.com.br/p%C3%A1gina-inicial