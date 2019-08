Gladson mostra seu “gingado” e dança com idosos no Senadinho

“A esquerda, que hoje tenta prejudicar o Presidente Bolsonaro, o chamando de destruidor da Amazônia, nada fez para acabar com as queimadas e não conseguiu promover a reforma agrária nos 14 anos que passou no comando do Brasil.

O PT administrou o Acre por 20 anos e foi o governo que mais devastou as florestas do Acre. O Ano de 2005, que tinha Jorge Viana como Governador do Acre e Marina Silva como Ministra do Meio Ambiente, bateu o recorde na incidência de queimadas até os dias atuais.

Chega de hipocrisia e de tentar condenar produtores rurais que alimentam o país. A Câmara dos Deputados irá apoiar o Brasil e não aceitaremos interferência de quem quer que seja. A Amazônia é nossa, é do Brasil.”