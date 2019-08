Família estuda pedir que pensão seja estendida até a morte do último filho de Edmundo Pinto

Tudo indica que Fátima Barbosa de Almeida, viúva do ex-governador do Acre Edmundo Pinto, será a única que continuará recebendo a pensão paga pelo estado, já que o mesmo foi assassinado enquanto estava a serviço, representando o Acre em São Paulo. Por meio da web, ela agradeceu a decisão.

“Quero agradecer primeiro a Deus, por ter me dado sabedoria e discernimento após a morte do Edmundo, para criar três filhos, dois entrando na adolescência. A todos que fazem parte do Governo, que analisaram todas as aposentadorias, agradecer aos acreanos que apoiaram essa decisão e ao governador Gladson Cameli”, escreveu.

Rodrigo Pinto, ex-vereador de Rio Branco e filho do ex-governador assassinado, também comentou a decisão. Ele manifestou que irá procurar a Justiça para que a pensão seja estendida até a morte do último filho de Edmundo Pinto.

“(…) ainda iremos estudar com os Senhores Procuradores uma forma para que a pensão seja estendida até a morte do último filho do Governador Edmundo Pinto, pois passamos pelo mesmo trauma e consequentemente ficaram sequelas desta tragédia em nossas vidas inclusive problemas de saúde (sic)”.

Segundo a viúva, mesmo o estado passando por uma crise financeira, a justiça foi feita. “(…) deixando a pensão para meus filhos, pois foi com ela que pude mantê-los e ainda o faço”, disse Fátima.

Entenda

Doze pessoas – entre ex-governadores e viúvas de chefes do Executivo, foram beneficiados com o pagamento de pensão a ex-governadores no Acre. Contudo, o benefício está prestes a ser extinto no atual governo. Segundo a porta-voz do governo, Mirla Miranda, a decisão final após manifestação dos interessados em continuar recebendo a pensão, será divulgada até o dia 4 de setembro de 2019.

O Acreprevidência já garantiu que vai suspender o pagamento do benefício já no próximo mês. Ex-governadores beneficiados com a pensão: Arnóbio Marques, Flaviano Melo, Iolanda Lima, Jorge Viana, Nabor Júnior e Sebastião Viana, além das viúvas: Beatriz Cameli (Orleir Cameli), Leila Wanderley Dantas (Wanderley Dantas), Terezinha Kalume (Jorge Kalume), Mary Dalva Cerqueira (Edgard Cerqueira), Maria Lúcia Araújo (José Augusto Araújo) e Ovília Lino (Rui Lino).