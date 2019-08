Estimativa de população no Acre sobe para mais de 880 mil

O Desfile de 7 de Setembro deste ano começará cedo, será às 7h30, na Avenida Getúlio Vargas, com percurso que leva em conta a situação de emergência ambiental decretada pelo governador Gladson Cameli por causa das queimadas, além da preocupação com a umidade relativa do ar muito baixa neste período de estiagem.

“O percurso será a avenida Getúlio Vargas, a partir do cruzamento da rua Rui Barbosa até a Epaminondas Jácome, utilizando toda a extensão da via, passando pela Praça da Revolução, CERB, Biblioteca Púbica e Palácio Rio Branco”, informa o Governo do Estado através da Agência de Notícias do Acre.