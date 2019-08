Esgoto à céu aberto mostra lentidão do pode público na Capital

Os moradores da rua principal do bairro Recanto dos Buritis convivem com o que existe de pior no serviço público: a ineficiência.

Em dezembro do ano passado, estou um esgoto na rua. A partir daí, a vida dos moradores ficou complicada, com a rua toda alagada e o cheiro de fezes que se espalha pelo bairro e deixa o ambiente insuportável.

Agora, acreditem. Passados mais de 8 meses, ninguém resolveu o problema.

“Estamos apelando pra vocês nos ajudarem. Mandamos esse vídeo que é para que as pessoas tenham a noção do que a gente passa aqui. O pixé tá horrível, ninguém aguenta ficar em casa”, diz Antônia Rodrigues, moradora do local.

Antônia conta que os moradores já acionaram o Depasa, mas nada foi feito até agora. “O Depasa já foi avisado, mas até hoje não apareceu rua principal do bairro. Isso aí é na frente da minha casa e tá dando transtorno para gente porque nas duas últimas semanas tá voltando para dentro de casa e tá assim muito difícil”, apela a moradora.

O esgoto à céu aberto também atrapalha as vendas dos comerciantes da região.

Veja o vídeo: