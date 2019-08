Em apoio à Polícia Nacional, PM recupera em Epitaciolândia moto roubada na Bolívia

A Seleção de Sena Madureira, comandada por Estéfeson, Pablo, Mateus Pinguim e companhia, conquistou mais uma vitória nesse final de semana durante a 4º Rodada do Campeonato Estadual de Futsal. A equipe de Sena enfrentou a Seleção da capital acreana, Rio Branco, e após ficar atrás do placar, conseguiu virar o jogo para 10×3. A partida foi realizada na quadra Aurino Anute Brito, localizada no bairro da Vitória, e reuniu grande público nas arquibancadas.

Entre os destaques, está o jogador Mateus Pinguim, que após entrar no decorrer do jogo marcou quatro gols em cima do time adversário. Os outros seis foram marcados por Pablo (2 gols), Gustavo Gugu (2 gols), Felipe (1 gol). O goleiro e capitão Estéfesson Chaves fechou a conta marcando um belo gol de longa distância – para vibração da torcida nas arquibancadas do Aurinão.

Para o técnico Jarlande Nunes, o resultado foi satisfatório e bem trabalhado jogando em casa. “Toda a equipe está de parabéns, conseguimos mais uma vitória jogando na nossa casa com apoio da nossa torcida, que nos incentivou desde o início do jogo. Temos que melhorar bastantes e corrigir os erros para os próximos jogos”, afirma o treinador.

Já o artilheiro da noite, Mateus Pinguim, se disse feliz por marcar quatro gols e ressaltou a importância do trabalho coletivo. “Quero agradecer toda a nossa equipe pelo esforço de cada um. Treinamos bastante e hoje o resultado foi bem satisfatório para todos nós. É trabalhando em equipe e ajudando uns aos outros que iremos conseguir as vitórias”, disse Mateus.

Nas arquibancadas, o vice-prefeito Gilberto Lira assistiu a partida e disse que Sena Madureira é a terra do futsal, principalmente por revelar grandes jogadores. “Nossa seleção está de parabéns por mais uma vitória e se mantendo na ponta da tabela. Nossa cidade ao longo dos anos vem revelando grandes jogadores que são destaques a nível estadual e nacional. Esse é o nosso objetivo”, afirma Lira.

A seleção de Sena é líder da competição com 12 pontos. Já são quatro vitórias em quatro jogos, mantendo 100% de aproveitamento. O time joga em casa na próxima rodada, contra o Fluminense da Bahia.