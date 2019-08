Decisão final sobre suspensão de pensão a ex-governadores será divulgada em setembro

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG) e o Departamento Estadual de Águas e Saneamento (Depasa), tornou pública a divulgação das isenções deferidas do edital Nº (003) referente ao Processo Seletivo Simplificado destinado à contratação de profissionais de nível fundamental e superior para atender às necessidades de suporte operacional do DEPASA. A lista pode ser conferida na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (28).

Os candidatos não mencionados na lista poderão consultar a motivação do indeferimento em link disponível no site: www.ibade.org.br

O candidato poderá fazer recurso devidamente fundamentado, em relação ao resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor da taxa de inscrição, por meio do endereço eletrônico www.ibade.org.br, em única e última instância, das 8h do dia 29 de agosto de 2019 até às 18h do dia 30 de agosto de 2019, observado o horário local do Estado do Acre.

Para conferir a lista, acesse: http://www.diario.ac.gov.br/