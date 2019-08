Bolsonaro vem ao Acre no dia 19 de setembro para encontrar o presidente do Peru

A jornalista Socorro Camelo confirmou na manhã desta quarta-feira, 28, ao ac24horas que deixa o cargo de assessora de comunicação que ocupa na prefeitura de Rio Branco nos próximos dias.

Camelo, que tem vasta experiência e acumula no currículo assessorias na UFAC, SEBRAE e no Ministério Público do Acre, onde passou mais de uma década, explicou que fica no cargo até a chegada do próximo assessor para passar as informações e as ações em andamentos no setor.

Perguntada sobre os motivos de sua saída, Socorro Camelo não quis se aprofundar no assunto. Disse que não há nenhuma rusga com a prefeita Socorro Neri, apenas o fato de querer trilhar um caminho diferente nesse momento. Declarou ainda que é grata a prefeita, que a considera uma mulher admirável e que se orgulha de ter feito parte da equipe. Afirmou, que mesmo fora da gestão, continuará ajudando, já que acredita na seriedade e ética com que Neri trata a gestão.

Nos bastidores, é dito que a saída de Socorro Camelo tem a ver com a proximidade das eleições municipais do ano que vem. O perfil técnico da ainda assessora de comunicação não agrada quem desejava ver no cargo alguém mais envolvido politicamente com a gestão. Tudo isso, tendo como pano de fundo as eleições municipais do ano que vem.

Consultada pelo ac24horas, a prefeita Socorro Neri afirmou que ainda não tratou do assunto e que ainda não decidiu quem será convidado para assumir a assessoria de comunicação da prefeitura.