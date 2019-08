As contas do Marcus Alexandre!

O Tribunal de Constas do Estado (TCE) aprovou a prestação de contas do ex-prefeito Marcus Alexandre. É fato! O relatório foi aprovado, o acórdão publicado! Também é fato! Qualquer outro tipo de interpretação é ilação, ou melhor dizendo, fermento. A responsabilidade agora é transferida para a Câmara Municipal que dá o veredito final. Porém, quando o TCE emite parecer pela aprovação a questão vai pacificada e é da natureza do processo a sua aprovação pelos vereadores.

Quando as contas de um gestor são reprovadas pela Corte de Contas nós, da imprensa, costumamos fazer barulho. Porque não louvar a retidão de um gestor? O elogio verdadeiro, sem bajulação (o Marcus está fora do poder) é sempre oportuno. Nesse caso, Marcus merece a honra porque, no momento atual da política, muitos são honrados sem o devido merecimento. Para muitos cidadãos dessa cidade, Marcus só tem um defeito: ainda não saiu do PT. É o que se escuta nessa terra de muro baixo.

. Ontem dei boas risadas ao ver a irritação do presidente Jair Bolsonaro (PSD) com a imprensa que cobre o Planalto.

. Realmente alguns repórteres são verdadeiros pentelhos; ossos do ofício, mas ele não compreende e se irrita.

. É cômico!

. O Bolsonaro já prometeu pela milésima vez não dá mais entrevista para jornalistas e os paparazzi que lhe infernizam a vida.

. Fica bravo e sapeca um sonoro: “porra”, que já nem é mais palavrão, virou sinônimo de abespinhar-se.

. Lá pelo boteco do Amadeo, nos bons tempos de Brasiléia, o chamariam de coiceiro, bicho bruto, feito a marreta ou talhado na pedra.

. Para testar a nossa democracia (e a paciência) a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi excelente; daqui a três anos e três meses teremos nova eleição, outubro de 2022.

. Oremos!

. A assessoria da prefeita Socorro Neri deu a seguinte resposta para o cidadão que mandou a coluna acompanhar as nomeações pelo Diário Oficial.

. “Sobre a nota que você publicou, não sei qual foi a intenção de quem sugeriu a observação sobre as nomeações na prefeitura, mas não há nenhum problema. A prefeita realizou uma reforma administrativa, reduzindo a estrutura da prefeitura em 12 órgãos e 132 cargos, só na administração direta foram 88 cargos, reduzindo de 444 para 356. Não há despesas novas, e sim redução de custos. Os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração, distribuídos em funções específicas em toda estrutura administrativa da prefeitura. São normais as nomeações para suprir as áreas estratégicas de direção, assessoramento, coordenação e chefia de setores. Hoje, cada cargo está vinculado à uma função específica na estrutura organizacional da prefeitura. Continuo a disposição para maiores informações”.

. Obrigado e bom dia…

. Márcio Oliveira

. Quem fala assim não é gago!

. Na verdade, o cidadão que fez o comentário insinuou depois de uma análise, segundo ele, que as novas nomeações na prefeitura teriam objetivos eleitoreiros com vistas às eleições do próximo ano.

. Não questionou a legalidade, mas a moralidade!

. Costumo dá logo nomes aos bois, porém como o cidadão pediu sigilo da fonte e a lei de imprensa nos garante a proteção até em juízo, os bois vão ficar sem os nomes.

. A observação do cidadão também não é nenhum incêndio urbano de proporções catastróficas e a prefeita teve seu direito de resposta assegurado!

. E assim caminha a imprensa livre!

. A oposição votou toda com o governo ontem na criação do Fundo Estadual de Segurança; já não se faz mais oposição como antigamente!

. Os deputados também corrigiram um erro da última reforma administrativa que extinguiu gabinete da primeira dama do Estado, Ana Paula.

. Ficou sem estrutura e sem vínculo.

. O projeto aprovado recria o gabinete da primeira dama e vincula ao do governador.

. Na verdade, corrige um erro.

. Os franceses também têm o Bolsonaro deles, o Emanoel Macron!

. Deus é bom, bom dia!