Antônia Sales diz que secretária de saúde ainda não disse a que veio

A decisão do governo do Estado em suspender o pagamento das pensões de ex-governadores a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 foi destacada pelo ex-líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Gerlen Diniz (Progressistas). Ele, que é autor da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada e sancionada em 2017, que suprimiu da Constituição Estadual o dispositivo que permitiu o benefício.

Segundo ele, à época, foi elogiado, mas, também, muito criticado nas redes sociais em função da desinformação. “Hoje vejo com muita alegria o resultado do meu trabalho que iniciei em 2016, foram três anos de expectativa”, observou. Ele garantiu que os ex-governadores que ocuparam o Palácio Rio Branco e seus dependentes anteriores a 1988 receberão normalmente as pensões.