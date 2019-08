Abertas inscrições para mais de 400 vagas em cursos profissionalizantes em Cruzeiro do Sul

Às vésperas da ExpoAcre Juruá, a grande feira agropecuária do Vale do Juruá, um diagnóstico mostra que o Acre está na 14ª posição do ranking de realização de rodeios no Brasil, com seis eventos durante 2018. Esse número equivale a 0,6% do total de rodeios. Pior: representa queda de 40% em relação ao ano de 2017, quando foram realizados 10 rodeios nos municípios acreanos.

Os dados foram publicados semana passada, dia 14 de agosto, no Portal Rodeio S.A. apresentando a realização de 919 rodeios no Brasil no ano de 2018, apenas 11 eventos a mais do que no ano anterior, quando foram registrados 908 rodeios.

O Acre está empatado com Bahia e ambos são seguidos por Amazonas, com 5 rodeios; Amapá, três, Maranhão e Roraima, dois rodeios cada -e o Distrito Federal, que no levantamento para haver simplificação é considerado como Estado e registrou apenas um rodeio em 2018, ano-base do levantamento.

Tradicionalmente, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul concentram a maior parte dos eventos, competidores, prestadores e fornecedores de serviços. Sendo assim, estes seis estados são considerados o grande centro do rodeio nacional e encabeçam o ranking de realização de rodeios, formando um grupo separado dos demais estados onde os rodeios são menos recorrentes.

Juntos, estes seis Estados realizaram 771 rodeios no ano de 2018, o que representa 83,8% dos rodeios do Brasil. Em comparação com o ano anterior, foram registrados 25 rodeios a mais nestes estados, aumento de pouco mais de 3%. Neste grupo, quatro estados registraram aumento na quantidade, enquanto dois tiveram queda.

O estudo é da Agência PrimeComm e o Portal Rodeio S.A., que produzem o Levantamento Anual de Rodeios Realizados no Brasil, um estudo que busca mapear a quantidade de rodeios realizados no Brasil, em quais estados e épocas do ano eles acontecem.

O estudo pode ser acessado em: https://rodeiosa.com.br/wp-content/uploads/2019/08/MAPA-DO-RODEIO-BRASILEIRO-2018.pdf