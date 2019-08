2º exame do CFC já tem inscrição aberta e será aplicado em Cruzeiro do Sul e Rio Branco

Começaram neste dia 27 de agosto as inscrições para o 2º Exame de Suficiência do Conselho Federal de Contabilidade Atenção, que atende basicamente formandos e bacharéis em Ciências Contábeis. O edital já foi publicado pela Consulplan, organizadora do exame, e, no Acre, as provas serão aplicadas nas cidades de Cruzeiro do Sul e Rio Branco.

As inscrições vão até às 16h do dia 27 de setembro de 2019, por meio dos sites da Consulplan (www.consulplan.net) ou do CFC (www.cfc.org.br). A taxa de inscrição é de R$ 110,00.

A prova objetiva será aplicada no dia 27 de outubro de 2019, no turno da manhã, de 9h30 às 13h30, observado o horário de Brasília.