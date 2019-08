Universidade Federal do Acre divulga a lista de inscritos para curso livre de Teatro

Em sua passagem pelo município do Jordão, o Senador Sérgio Petecão (PSD) denunciou as péssimas condições dos prédios públicos estaduais naquele município.

Em um vídeo postado no Facebook, o parlamentar afirma que nos dois locais chove mais dentro do que fora. No caso do hospital, Petecão afirma que já presenciou chuva em cima das macas onde ficam os pacientes.

O absurdo, segundo Petecão, foi provocado pela instalação nos dois locais das chamadas telhas ecológicas, as quais chama de desgraça. O senador disse que a situação se repete em outros municípios e que vai denunciar.