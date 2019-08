Tucanos prepararam festa para filiação da esposa de Minoru Kinpara no PSDB

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) realiza nesta terça-feira, 27, o quarto seminário ‘Novas Perspectivas para Políticas Públicas de Inclusão na Saúde, Educação e Assistência Social’. O evento ocorre a partir das 8 horas, no Teatro Plácido de Castro, o teatrão.

A programação se estende até às 17 horas, com palestras e rodas de conversa entre educadores, especialistas e comunidade em geral. Para participar, basta fazer o credenciamento na entrada do Teatrão, que está à disposição do público a parti das 7h30.

A palestra sobre politicas públicas de inclusão escolar irá abordar a cultura de colaboração na formação do professor e nas estratégias pedagógicas, com a Drª. Roberia Gomes e também a língua e o contexto da convivência com a pessoa surda, esta com a Drª Nina Rosa. Já a terceira palestra irá tratar a inclusão do autismo no Sistema Único de Saúde (SUS), com o Dr. Mazinho Maciel.

Ainda haverá apresentação musical, depoimentos de participantes e rodas de conversa com entidades parceiras e palestrantes.