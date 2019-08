Rocha para Bolsonaro: ‘É um momento difícil, mas que vivemos todos os anos’

O governador Gladson Cameli não participará mais nesta terça-feira, 27, da reunião com o presidente Jair Bolsonaro e demais governadores da Amazônia para tratar de soluções para as queimadas na região norte. Em seu lugar, de última hora, foi escalado o vice-governador Major Rocha que já está em Brasília para participar do encontro que ocorre logo mais às 10h da manhã, no Palácio do Planalto.

O governo do Acre, que decretou Estado de Emergência Ambiental na última sexta-feira, 23, pretende pedir recursos a Bolsonaro. Os secretários de Meio Ambiente, Israel Milani, e o de Agricultura e Pecuária, Paulo Wadt, também participam do encontro em Brasília.

Enquanto Rocha cumpre protocolo em Brasília, Gladson se reúne na manhã de hoje, às 8h30, com o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), general Santos Filho, no Palácio Rio Branco.

Às 10h, o governador participa do lançamento do Programa Olhar Digital e Saúde Bucal, na Escola Iracema Gomes, no Calafate. E às 11h, Cameli cumpre agenda no encontro da Engenharia que será realizado no auditório da Seaprof.

No periodo da tarde, às 15h, Cameli participa da audiência com o Centro gestor e operacional do sistema de proteção da Amazônia, que deve ocorrer no Palácio Rio Branco.