Pela aprovação de propostas, professores acampam dia 9 de setembro, na SEE

O Instituto Federal do Acre (Ifac) por meio da Assessoria de Relações Internacionais, divulgou na manhã desta segunda-feira (26) a lista de estudantes classificados para a 2ª etapa da pré-seleção para intercâmbio no Japão.

O intercâmbio no Japão acontece entre os dias 23 a 29 de novembro e faz parte de uma parceria com a Agência de Ciência e Tecnologia do Japão (JST, na sigla em inglês), Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC), Conif e o Sakura Science High School Program, que levará 10 estudantes da Rede Federal para o Japão.

Serão selecionados dois estudantes de cada região do Brasil. Eles terão sete dias de imersão na área de ciência e tecnologia avançada, a partir de visitas a centros de pesquisa e universidades, participação em aulas especiais com ganhadores do Prêmio Nobel e demais atividades ao lado de discentes japoneses e de outros países.

O programa custeará todas as despesas dos representantes brasileiros – passagens aéreas, hospedagem, alimentação, transporte terrestre no Japão, seguro-viagem e visto japonês. Somente os valores referentes à emissão do passaporte e à entrevista no consulado japonês para obtenção do visto não serão cobertos.

Veja abaixo a lista de candidatos classificados para a 2ª fase da pré-seleção:

Ádna Layne Dos Santos Melo – Campus Xapuri – Biotecnologia;

Carla Williane Alencar Nicácio – Campus Xapuri – Biotecnologia;

Emanuelle Cristina Araujo De Souza – Campus Sena Madureira – Informática;

Estefanny Ferreira Dos Santos – Campus Xapuri – Biotecnologia;

Hisadora Belisa Costa De Araújo – Campus Xapuri – Biotecnologia;

Jasom Da Silva Rodrigues – Campus Rio Branco – Edificações;

Kamilah Sampaio Da Silva – Campus Sena Madureira – Informática;

Mardson França Vieira – Campus Rio Branco – Redes De Computadores;

Natália Kely Da Silva Espindola – Campus Sena Madureira – Informática;

Nicole De Paiva Cavalcante – Campus Rio Branco – Informática Para Internet;

Normando Dutra Dos Santos Filho – Campus Rio Branco – Edificações;

Orlando Reis Praxedes Neto – Campus Xapuri – Biotecnologia;

Werlen Ferreira Da Silva – Campus Xapuri – Biotecnologia.