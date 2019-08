Mapa do Turismo 2019 traz treze rotas turísticas no Acre

O Mapa do Turismo 2019, o primeiro instrumento da política de turismo do governo Jair Bolsonaro, foi divulgado nesta segunda-feira (26) com a exclusão de Jordão e Marechal Thaumaturgo e a inclusão de Tarauacá (este com nova classificação), Plácido de Castro e Manoel Urbano na lista de municípios turísticos do Acre.

A Secretaria de Turismo e Pequenos Negócios do Acre, Eliane Sinhasique, encontra-se em Cruzeiro do Sul e ainda está avaliando o mapa. O Acre tem 13 municípios no Mapa do Turismo 2019. O reposicionamento de Tarauacá é resultado do trabalho de Sinhasique junto aos gestores daquele município.

No País, o Mapa conta com 2.694 Municípios e 333 regiões turísticas. Foi instituído pelo Ministério do Turismo e atualizado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira. A Portaria 271/2019 indica 2.694 Municípios, que compõem 333 regiões turísticas, a serem priorizados pela Política Nacional de Turismo, prevista na Lei 11.771/2008. Essas localidades devem receber atenção especial de planejamento, desenvolvimento e estímulo ao setor.

O Governo do Acre avalia que ocorreram perdas. “Nossa expectativa era com os 22 municípios do Acre”, disse Rita Ramos, chefe da Coordenação de Planejamento e Monitoramento Turístico do Governo do Acre. “Todos os municípios tem conselho. Antes, não tinham. Nesta terça-feira vamos criar a Estância de Governança do Turismo Vale do Acre, com os municípios desta região”, informou Rita.