Mais de 100 mães participam do lançamento da Semana do Bebê em Sena Madureira

A Prefeitura de Sena Madureira por meio da Secretara de Saúde realizou no último sábado, 24, a abertura da Semana do Bebê. O lançamento da programação tem como base as atividades já realizadas pela campanha ‘Agosto Dourado’ e busca incentivar a amamentação correta entre a comunidade de mães no município. Cerca de 100 mães prestigiaram a abertura da programação.

O evento tem apoio das secretarias de Cidadania, Educação e do Unicef. Para o prefeito Mazinho Serafim (MDB), o momento foi de extrema importância para a manutenção da saúde no município. “Isso demonstra a nossa preocupação como gestores para com a saúde de nossas crianças, das mamães e das famílias, como um todo. A assistência às crianças de nossa cidade é parte de um belo trabalho desenvolvido pela nossa equipe de saúde”, destacou.

Mazinho, a deputada estadual Meire Serafim (MDB) e demais autoridades locais assinaram a nova Lei, que já entrou em vigor, que coloca a Semana do bebe no calendário de atividades do município. O secretário de saúde Daniel Herculano enfatizou que a união transformou a atividade num grande evento. “Com isso, quem ganha é a nossa comunidade, com essa maneira especial de cuidar das mamães e também os filhos”, disse.

A deputada Meire garantiu que seu mandato está à disposição para ajudar no que for preciso. “A Cidadania tem muito trabalho e trata diretamente com pessoas que às vezes não tem o carinho de um amigo, e as mamães fiquem tranquilas que estaremos à disposição para ajudar”.

Juza Bispo, coordenador do programa Saúde da Mulher, ressaltou que as ações favorecem e dão continuidade a qualidade da saúde oferecida à população de Sena. De acordo com o coordenador, a programação da Semana do Bebê no município faz parte de uma estratégia de mobilização social.

Segundo a secretária de Cidadania, Irmã Lourdes Gregório, a programação da Semana do Bebê no município é uma estratégia de mobilização social. “Somos apoiados pelo Unicef com o objetivo de tornar o direito à sobrevivência e ao desenvolvimento de crianças de até 6 anos de idade, priorizando na agenda das cidades brasileiras”, pontuou.

O evento ainda contou com a presença de autoridades, crianças, representantes da Assistência Social, médico pediatra, representantes do selo Unicef, Conselho Tutelar, Igreja Católica, vereadores, secretários, e a comunidade em geral.

Fotos: Lucas Costa