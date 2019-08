Gladson só falará em eleição municipal ano que vem!

Um dos assessores mais próximos do governador Gladson Cameli (Progressistas) afirmou que ele não falará mais sobre eleição de prefeito a não ser a partir do ano que vem. Para ele, antecipar esse debate tem trazido prejuízos para os atuais prefeitos e atrapalhado a gestão do Estado. “O Acre tem muito problemas a serem enfrentados, falar de candidatura a prefeito na capital ou no interior não ajuda em nada. É um desserviço ao povo. A população quer ver soluções, respostas para suas dificuldades e necessidades e não intrigas políticas, informou.

. A posição de não antecipar o debate das eleições municipais é compartilhada pela prefeita Socorro Neri (PSB), pelo senador Sérgio Petecão (PSD), ex-prefeito Raimundo Angelim (PT), ex-senador Jorge Viana (PT), prefeita Fernanda Hassem (PT) e do governador Gladson Cameli (Progressistas).

. Porém, nada impede que os pretendentes candidatos falem sobre eleições municipais a exemplo de Pedro Longo (PV), Minoru Kimpara (sem partido), Alan Rick (DEM), Roberto Duarte (MDB), Jarbas Soster e Jamyl Asfury.

. Aliás, o grupo político do empresário Jarbas quer vê-lo citado nas próximas pesquisas de opinião pública.

. Uma boa trombada na Assembleia Legislativa:

. A Mesa Diretora e a liderança do governo indicaram o deputado Chico Viga (PHS) para compor o Conselho da Fundação Hospitalar.

. O problema é que o deputado Bestene também quer ser indicado, mas só cabe um titular e um suplente.

. Bestene é o presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

. De tanto pedirem o pagamento das rescisões do governo passado o governador Gladson Cameli (Progressista) se sensibilizou e determinou a equipe econômica que faça o levantamento da dívida para realizar o pagamento.

. A medida é justa e politicamente correta, ganhou uma carrada de simpatizantes e novos aliados.

. Cidadão não infrator sugeriu a coluna que observe com atenção a nomeações da prefeitura da capital publicadas no Diário Oficial.

. Seria um movimento inverso a reforma administrativa.

. Bom, são legais e isso basta!

. O secretário Thiago Caetano, da Infraestrutura, continua sendo um dos melhores da equipe do governador Gladson Cameli.

. O trabalho dele aparece positivamente para o governo, é ganho político para Gladson e bom para a imagem da própria equipe.

. Se é bom para o governo é bom para todos!

. A população vê nas autoridades, nos secretários e assessores referências de estabilidade, segurança.

. A engenheira Maria Alice, o coronel Paulo César, Eliane Sinhasique, Silvânia Pinheiro, Ribamar Trindade, Rosângela, João Paulo, professor Mauro Sérgio e outros mais são excelentes secretários.

. Às vezes não compreendo quando o governador Gladson reclama, critica a equipe porque realmente está bem servido.

. Talvez seja mania!

. Já dizia o imperador dom Pedro II, o melhor e mais culto governante da história do Brasil:

. “Elogie os ministros em público e critique no particular”.

. Bem que o Brasil poderia ser uma monarquia parlamentarista, democrática.

. Em tempos bicudos: “Democracia, o deus que falhou”!

. Deputados da CPI da Energisa se encontram em Brasília; aguardar o relatório da viagem para checar os resultados.

. Não sou amigo, seguidor ou fã da Gleici Damasceno, mas compreendo a sua luta e respeito sua história.

. Alguém sabe dizer onde é o alistamento para a guerra contra a França, Alemanha e Noruega?

. Bom dia!