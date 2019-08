Exército lança edital para comprar R$ 600 mil em produtos da agricultura em Rio Branco

O Sindicato dos Trabalhadores do Acre (SINTEAC) deliberou no último dia 21 de agosto no CERB, que irá acampar na Secretaria de Educação e Esporte (SEE), dia 09 de setembro, às 8h00.

Em contato com a equipe do ac24horas, a Presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, confirmou que o acampamento se dará em resposta a proposta do governo para os profissionais da educação. “Está confirmado o acampamento e pretendemos pressionar o governo para fechar uma contraproposta do Sindicato”.

Os profissionais pretendem acatar os 12,99% que o governo propôs, só que de parcela única em janeiro de 2020, ao contrário da forma parcelada que o governo apresentou. Os profissionais exigem também o pagamento do auxílio alimentação, de forma imediata, e incorporando em 2020. A categoria pretende ainda fazer vale a Valorização e Desenvolvimento Profissional (VDP) e que todos possam ser contemplados com o beneficio.

Confira a proposta do governo na integra e a contraproposta apresentada pelo sindicato: