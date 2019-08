Ex-BBB Vanderson Brito é inocentado após denúncias de assédio: “a justiça foi feita”

Comprometimento, envolvimento das pessoas, interação dos processos e um forte monitoramento de todas as ações. Estes foram alguns dos fatores que levaram a manutenção da Certificação da Qualidade ISO 9001:2015, da FIEAC, do SESI, do SENAI e do IEL. A auditoria foi realizada entre os dias 19 e 23 de agosto.

Os processos avaliados foram a oferta de serviço de saúde e segurança no trabalho, educação básica e continuada, no SESI; educação profissional, no SENAI; consultoria em gestão empresarial, cursos e eventos da área de gestão empresarial e estudos e pesquisas, no IEL; e representação e defesa de interesses do setor industrial, na FIEAC.

A implementação de um sistema de gestão de qualidade na organização é uma decisão estratégica, com o objetivo de melhorar o desempenho de seus processos para atender com eficácia aos requisitos e necessidades de seus clientes e demais partes interessadas, bem como aos requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis.

A primeira certificação na área de gestão da qualidade ocorreu em 2006. A partir desta data, todos os processos são constantemente avaliados e aperfeiçoados. O envolvimento e engajamento de toda equipe foram fundamentais para garantir os resultados.

De acordo com o auditor, Anderson Santana, é nítida a melhora na gestão e controle dos processos das instituições do Sistema FIEAC. “Verifiquei que as entidades têm total controle dos processos, inclusive se as metas estão sendo atingidas. É muito gratificante perceber a evolução da FIEAC, do SENAI, do SESI e do IEL em monitoramento dos processos. Nunca um ano é igual ao outro. É notável a melhoria”, pontuou. Atualmente, o órgão certificador contratado para realizar as auditorias nos processos e identificar a efetiva implementação é a BRTÜV – TÜV NORD GROUP.

“É em momentos como o que estamos vivendo, de grandes desafios financeiros e econômicos, que a excelência na gestão faz toda a diferença. Percebemos o amadurecimento da equipe e a constância de propósito conquistada, que permitiu melhorias contínuas mesmo em uma gestão enxuta. Porém, sabemos da necessidade de continuar este trabalho e vamos nos empenhar para isso”, afirmou César Dotto – superintendente do SESI e diretor do SENAI no Acre.

Assessoria FIEAC