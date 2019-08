Estudo prevê chuvas abaixo da normalidade nos próximos meses

Dados divulgados pela Unidade de Monitoramento Hidrometeorológico nesta segunda-feira, 26, elaborados por diversas instituições do estado para verificar a situação das chuvas, garante que nos próximos meses de setembro e outubro a incidência de chuvas no Acre deve ficar abaixo da faixa normal dos padrões climatológicos do estado.

A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros e pela equipe técnica da secretaria estadual de Meio Ambiente. Ambas atuam na coleta de dados, em parceria com a Agência Nacional de Águas (ANA). Atualmente, a previsão é de que haverá redução de chuva, com números abaixo do que ocorridas em anos anteriores.

Por meio de um mapa, é possível notar a previsão de precipitação para o final do mês de agosto, setembro e outubro de 2019. Segundo as informações constantes no relatório, o maior volume de chuvas nesse período deve ficar em apenas 50mm.

“A região leste deverá concentrar até 20 mm de precipitação”, diz o relatório, o que, conforme as instituições responsáveis, ainda é um número positivo para o período. A região oeste do Acre deverá concentrar até 50 mm de precipitação. Segundo o estudo, os únicos municípios que devem concentrar um número acima do esperado de chuva para esta época são Tarauacá e Feijó.

Major Cláudio Falcão, do Corpo de Bombeiros, afirma que, na prática, a baixa incidência de chuva provoca maior número de queimadas. “O impacto do ponto de vista operacional da corporação é um maior número de incêndios, dificuldade na navegação, captação de água”, afirma, além de contabilizar prejuízos agrícolas, temperaturas elevadas e saturar o serviço de saúde.

Mesmo assim, técnicos da secretaria de Meio Ambiente garantem que essas condições não alteram e nem intensificam processos na região. “Temos previsão de chuva nos próximos 60 dias, porém abaixo da média”, informou o órgão.