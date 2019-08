Estudantes do IFAC são classificados para 13ª Mostra Brasileira de Foguetes

Estudantes do Instituto Federal do Acre (Ifac) campus Tarauacá estão classificados para participar da etapa nacional da 13ª Mostra Brasileira de Foguetes (13ª MOBFOG). Foram classificados três estudantes do 3º período do curso técnico em Florestas. São eles: Aurimar Oliveira do Vale, Carlos Reginaldo Lopes do Ó Junior e Talison de Amorim Gomes.

De acordo com os professores orientadores, Antônio de Sousa Filho e Delma Pereira de Andrade, a atividade prática de lançamento dos foguetes aconteceu no dia 11 de maio, na área externa do campus Tarauacá, mas somente na semana passada, os jovens receberam a notícia da classificação.

“Antes de realizarmos o lançamento dos foguetes, a turma participou de aulas teóricas evolvendo conceitos da ação dos reagentes químicos, noção de altura, espaço e cálculo. Isso contribuiu para que chegássemos à classificação da equipe para a etapa nacional. O foguete, que foi lançado pela equipe, alcançou cerca de 135 metros de distância, além de ter cumprido com os requisitos como inclinação e altura”, destacou Delma Andrade.

Para alcançar o feito, a equipe utilizou garrafas pets, canos tubulares, vinagre e bicarbonato de sódio.

Talisson Gomes, que integra a equipe classificada, ressaltou que para chegar à fase final, a equipe se empenhou junto às aulas e demais atividades realizadas durante as aulas de Física.

Nesta edição, a 13ª MOBFOG vai acontecer na cidade de Barra do Piraí (RJ), entre os dias 22 a 25 de outubro. A expectativa é reunir centenas de estudantes de várias instituições de ensino do país. Em 2018, a Mostra Brasileira de Foguetes contou com a participação de aproximadamente 120 mil pessoas.