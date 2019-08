Deputados aprovam Fundo de Segurança; Nicolau destaca papel da Assembleia Legislativa

A Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF) realizou no último final de semana a Operação Rio Branco Segura. Durante os trabalhos, foram abordados e fiscalizados 326 veículos e 417 pessoas. Duas pessoas, de 20 e 25 anos de idade, foram presas após verificação de mandados de prisão em aberto, expedidos pelo Tribunal de Justiça do estado do Acre, por furto qualificado e roubo.

Cinco veículos acabaram retidos e 229 testes do bafômetro foram realizados. A polícia decidiu intervir com a operação devido a necessidade de reforçar o policiamento no trecho urbano do município de Rio Branco, nas BR-364 e BR-317, visando combater organizações criminosas.

Em três dias de ações, houve reforço do efetivo nas fiscalizações. Segundo o órgão, os principais objetivos da Operação foram fomentar ações de fiscalização, assegurar a livre circulação nas rodovias federais, atuar em parceria aos outros órgãos policiais para coibir práticas criminosas no estado do Acre, nas áreas de interesse da união, e aumentar a percepção de segurança dos viajantes e moradores da região.

A Superintendência da PRF/AC planeja realizar outras operações ainda este ano, dentre as quais estão as de combate a grupos criminosos, aos delitos transfronteiriços, crimes ambientais e contra a violência no trânsito.

Com informações da assessoria da PRF