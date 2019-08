Conheça o Festival Indígena na Amazônia Acreana que encanta pessoas do mundo inteiro

O InACREditável desta semana vai te levar para uma imersão no festival indígena Mariri Yawanawa. Mariana Tavares entrevistou Tashka Peshalo Yawanawa, o líder da tribo conta como teve a ideia de criar o festival, das vivências e rituais, do fortalecimento da cultura indígena da tribo que hoje é visitada por pessoas do Brasil e mundo inteiro, entre elas celebridades nacionais, atores de Hollywood, personalidades políticas entre outros. Assista e curta essa experiência única.

