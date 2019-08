Aumenta o número de vereadores no município de Rodrigues Alves

Menores de 14 anos podem frequentar a Expojuruá se estiverem acompanhados dos pais ou responsáveis legais e com documento de identificação. Esta é uma das decisões da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Cruzeiro do Sul para controlar a presença de menores na maior feira agropecuária do Vale do Juruá, que começa nesta quinta-feira (29).

De outro lado, nenhuma criança ou adolescente com menos de 14 anos poderá ficar em qualquer atividade da Expojuruá após a meia-noite, sem companhia dos pais ou responsáveis legais.

“Já os adolescentes de 14 a 17 anos de idade podem permanecer até o encerramento das atrações da Expojuruá, desde que estejam acompanhados dos pais, responsável legal ou pessoa maior de idade e com todos os documentos de identificação, sem a necessidade de tirar a autorização para este último”, informa a Vara da Criança e Adolescente.

Regras tradicionais, como a proibição da venda de bebidas alcoólicas e cigarros a menores de 18 anos; proibição de crianças e adolescentes de conduzir veículo automotivo, quadriciclo ou triciclo; e também proibição para que crianças e adolescentes com menos de 16 anos executem qualquer atividade remunerada no evento estão valendo.