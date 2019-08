Após repercussão, Gleici paga débitos e carro apreendido pelo Detran é liberado

A ex-BBB Gleici Damasceno informou por meio de sua assessoria na tarde desta terça-feira, 27, que todos os débitos referentes ao carro modelo Cronos Sedan, de cor branca, placa NXT 4484, de sua propriedade, já foram pagos e o veículo que estava apreendido desde último dia 19 de agosto foi liberado do pátio do Detran/AC. O imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores (IPVA) no valor de R$ 1.274,64 e a Taxa de Licenciamento de R$ 126,93 atrasados desde os meses de fevereiro e abril deste ano foram quitados. Multas que já constavam no sistema do Departamento também foram pagas.

A assessoria destacou que a ganhadora de R$ 1,5 milhão do BBB 2018 não usa o veículo há algum tempo, uma vez que ela mora em São Paulo. “Como o carro fica atualmente em outro estado e muitas vezes é cedido à terceiros para eventuais necessidades, assim que Gleici tomou conhecimento das notificações envolvendo o veículo, adotou medidas para entender como aconteceram as infrações e todas as providências necessárias para resolução da questão, o veículo já está liberado e tudo foi resolvido”, destacou Analú Barbosa, assessora de Gleici.

O veículo fez parte também de uma premiação que a acreana ganhou na casa mais vigiada do país e foi entregue a ela em julho de 2018. A reportagem apurou também que além do problema de imposto e taxas não pagos, o veículo da ex-BBB tinha pelo menos 11 multas de trânsito, a maioria por excesso de velocidade, sendo duas registradas em Rio Branco e outras 9 registradas numa rodovia federal no Rio de Janeiro.

O caso publicado com exclusividade por ac24horas ganhou as páginas dos principais jornais do país na segunda e nesta terça-feira, 27.