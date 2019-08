Antônia Sales diz que Jéssica já liberou R$ 110 milhões para o Acre

A Assembleia Legislativa vota hoje em caráter de urgência criação do Fundo Estadual de Segurança. O objetivo é captar recursos do Fundo Nacional de Segurança em obediência a lei federal 3.214/16. O anuncio foi feito pelo líder do governo, deputado Luís Tchê (PDT). Segundo ele, os Legislativos de outros Estados também estão fazendo o mesmo procedimento para que legalmente os entes federativos possam receber os recursos disponíveis.

Na avaliação do líder governista, só se combate violência com recursos. “O Poder Legislativo, independente de questões partidárias deve ajudar o governo do Acre na criação do Fundo”, disse. Para ele, o combate ao crime organizado, que é uma meta do ministro da Justiça, ex-juiz Sérgio Moro, será intensificado a partir de agora com a injeção de recursos federais. Ele lembrou que o governador Gladson Cameli (Progressistas) discutiu esse tema com Sérgio Moro, juntamente com apoio da bancada federal.