Agricultora foi candidata a vereadora pelo PRB sem saber e deve R$ 15 mil à Justiça Eleitoral

Por 16 votos a favor e nenhum voto contrário à Assembleia Legislativa aprovou em caráter de urgência o Fundo Estadual de Segurança. A lei será agora encaminhada para sansão do governador Gladson Cameli (Progressistas). A partir de agora o Acre estará habilitado a receber recursos do governo federal oriundos do Fundo Nacional. Para o presidente do Legislativo, deputado Nicolau Júnior (Progressistas) os deputados dão, no dia de hoje, uma importante contribuição para o combate a violência e ao crime organizado.

A proposta teve a recepção necessária nas Comissões Temáticas para poder ser aprovada de forma ágil. Nicolau suspendeu a sessão para que as Comissões analisassem, votassem e fizessem o relatório final que foi para a votação em Plenário. Ele destacou a participação da oposição, liderada pelo deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), que ajudou na construção desse momento tão importante para o Acre.

O líder do governo, Luís Tchê, comentou que o governador Gladson Cameli foi informado da votação. “O Fundo Estadual de Segurança é mais um instrumento que o Acre e demais Estados terão para combater o crime organizado e a violência que aflige a população brasileira”, disse Tchê. Segundo ele, nos próximos meses muitos investimentos na área de Segurança Púbica serão implementados.