Advogado Carlos Venicius é anunciado como pré-candidato à prefeitura de Xapuri pelo MDB

Faltando pouco mais de um ano para as eleições municipais de 2019, os partidos começam a discutir para valer os nomes que colocarão à disposição dos eleitores na capital, Rio Branco, e no interior do estado.

Em Xapuri, por exemplo, pode ser que o MDB traga uma novidade na corrida pela sucessão do atual prefeito Bira Vasconcelos.

Um dos pré-candidatos anunciados pelo partido é o advogado Carlos Venicius Ferreira Ribeiro Júnior. Aos 31 anos, de uma família tradicional xapuriense, o jovem que se destaca na advocacia e que nunca disputou uma eleição pode ser a cara nova da disputa do ano que vem em Xapuri.

O convite para se filiar ao MDB veio do deputado estadual Roberto Duarte. “Eu convidei ele para vir se filiar ao MDB e engrossar as fileiras de opções e bom quadros do partido. Carlos Venicius é um advogado muito competente, qualificado e com ideias inovadoras de gestão. Precisamos de pessoas novas e principalmente qualificadas em nossos quadros. Acredito que a união da experiência dos quadros que possuímos no MDB com a juventude e a garra dos menos experientes faremos muito mais por nossos municípios e nosso Acre”, diz Duarte.

Carlos Venicius enalteceu a ótima receptividade dos membros da executiva municipal do MDB em Xapuri. “Fiquei muito feliz por ter sido convidado pelo MDB para me filiar ao partido e fui muito bem recebido pelos representantes da executiva municipal. Eu nunca fui candidato a nenhum cargo eletivo e construí a minha vida sendo advogado, ou seja, na iniciativa privada. Participar de um eventual processo eleitoral em minha cidade natal seria a realização de um sonho. “Eu gosto de desafios e acaso exista a possibilidade de disputar a prefeitura pelo partido, através do consenso, certamente eu aceitaria”, destaca Carlos Venicius.

O outro pré-candidato anunciado pelo MDB em Xapuri, é o vereador Gessi Capelão.

Vale lembrar que esta fase é apenas de início das discussões dos futuros candidatos. Apenas a partir de julho do ano que vem é que os partidos podem realizar as convenções e oficializar os nomes que concorrerão ás prefeituras e câmaras de vereadores dos 22 municípios acreanos.