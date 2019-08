Acrelândia e Capixaba apresentam maior densidade de incêndios por km² no Acre

O feriado que celebra o Dia Estadual dos Bancários, comemorado neste dia 28 de agosto, fará com que as agências bancárias do estado fiquem fechadas. O Dia do Bancário é uma lei criada no ano de 2017, pelo então governador Sebastião Viana. Este ano, o atual governador Gladson Cameli decretou feriado estadual bancário, com determinação publicada no Diário Oficial no início deste mês em curso.

Com o aval de Gladson, este é o primeiro ano que o feriado abrange todas as cidades do estado. Anteriormente, apenas Rio Branco e Cruzeiro do Sul já tinham a data no calendário de feriado municipal.

Segundo o sindicato Bancários no Acre, o feriado abrange apenas os bancários, outros setores trabalham normalmente. Os serviços voltam à normalidade na próxima quinta-feira, dia 29.