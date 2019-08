Prefeitura de Feijó divulga resultado de processo seletivo

A Prefeitura de Feijó, por meio da Secretaria Municipal de Cidadania e Inclusão Social (SEMCIS), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE), desta segunda-feira (26), a lista do resultado final das provas objetivas, das entrevistas e da prova de Títulos (Cargo Superior) do processo seletivo nº (002/2019).

Confira o resultado final: